Нововоронежская АЭС вновь остановила энергоблок №6 на ремонт

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", электроэнергетический дивизион "Росатома") отключила от сети шестой энергоблок для проведения ремонтных работ, сообщила пресс-служба атомной станции.

"1 сентября 2023 года в 07:30 (мск) энергоблок №6 Нововоронежской АЭС отключен от сети по предварительной заявке для проведения ремонтных работ на электротехническом оборудовании", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, энергоблок №6 Нововоронежской АЭС отключали на краткосрочный ремонт 29 августа в 5:25. В тот же день в 23:38 он был подключен к сети после завершения на нем работ.

В настоящее время энергоблок №5 находится на планово-предупредительном ремонте. Энергоблоки №4 и №7 работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году и в будущем тоже будет выведен из эксплуатации. Пятый блок в 2010 году был остановлен для работ по продлению сроков его эксплуатации, в 2011 году введен обратно в строй. Четвертый блок введен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

Энергоблок №6 сдан в промышленную эксплуатацию в феврале 2017 года, №7 - в октябре 2019 года.