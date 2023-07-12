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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Банкам разрешили переводить заблокированные активы на отдельное юрлицо до конца 2024 г.

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому срок, в течение которого подсанкционные банки смогут перевести заблокированные активы и обязательства на отдельное юридическое лицо, продлевается на год, до 31 декабря 2024 года.

Поправки (№310877-8) накануне внес глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов.

Летом 2022 года вступил в силу закон №292-ФЗ, разрешающий находящимся под санкционными ограничениями банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него замороженные из-за рестрикций активы и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право пока действует до 31 декабря 2023 года.

Поправки, внесенные Гавриловым, также предусматривают, что к банкам, решившим провести такую реорганизацию, не будут применяться нормы закона "Об акционерных обществах" в части требования владельцев голосующих акций о выкупе кредитной организацией принадлежащих им бумаг.

Кроме того, предлагается уточнить, что право кредиторов-физлиц требовать досрочного исполнения обязательств реорганизуемым банком возникает, если оно предусмотрено условиями ранее заключенного с кредитной организацией договора.

Активным сторонником внесения изменений в законодательство, позволяющих банкам провести неттинг замороженных активов и обязательств, ранее выступал ВТБ. По мнению банка, действующее регулирование делает задачу такого взаимозачета практически нереализуемой.

Эта кредитная организация, в частности, предлагала внести поправки, позволяющие проводить реорганизацию с передачей заблокированных активов и обязательств отдельному юрлицу без обязательной оферты в адрес миноритариев, проголосовавших против или воздержавшихся по этому вопросу. Также ВТБ хотел, чтобы право кредиторов досрочно предъявить свои обязательства банку реализовалось по заключенным до решения о реорганизации договорам.

В начале июня зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что банк может провести реорганизацию с передачей отдельному юрлицу заблокированных активов и обязательств в 2024 году, ждет упрощающих этот процесс изменений в законодательство.

Госдума
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