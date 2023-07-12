Из свердловского села Шайдуриха, где горит 13 домов, эвакуировали почти 60 человек

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Более 10 домов горит в свердловском селе Шайдуриха, полиция совместно с МЧС принимает меры для безопасности людей, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"В настоящее время уже горит 13 домов. На данный момент эвакуировано уже 58 человек. Всех граждан доставляют и размещают во дворце культуры Невьянска", - сказал он.

По его словам, первое сообщение о возгорании поступило по линии 112 в дежурную часть ОВД Невьянска в 17:42 по местному времени (15:42 по Москве). Граждане проинформировали полицию о том, что есть угроза возгорания для домов. На место были направлены наряды территориального ОВД, в том числе ГИБДД, общей численностью 24 полицейских, и восемь патрульных автомобилей.

"Пожар, по предварительным данным, не носит криминальный характер. Он пришел из леса. Очаг возгорания, предварительно, находится рядом с озером Аятское, на территории турбазы "Артель старателей Нейва". Оттуда всего порядка одного километра до деревни Шайдуриха. В тот момент был сильный ветер, благодаря этому огонь быстро добрался до населенного пункта. Население деревни составляет 365 человек, там 170 жилых домов", - уточнил Горелых.

Объявлена операция "Тайфун" для оказания помощи сотрудниками полиции и эвакуации жителей деревни в пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что пламя верхового пожара перекинулось на строения деревни Шайдуриха, расположенной в Невьянском городском округе Свердловской области.