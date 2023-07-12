Число горящих строений в свердловском селе Шайдуриха увеличилось почти до 30

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Почти 30 строений охвачены огнем в свердловском селе Шайдуриха, к тушению привлечена авиация МЧС РФ, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства в среду.

"По предварительной информации, огнем повреждено 27 строений. К тушению привлечен вертолет МЧС РФ", - говорится в сообщении.

Группировка пожарных увеличена до 140 человек и 46 единиц техники, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пламя верхового пожара перекинулось на строения Шайдурихи, расположенной в Невьянском городском округе Свердловской области. Огонь, как сообщалось, охватил 13 домов, эвакуировано 58 человек.