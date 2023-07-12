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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Житель Белгородской области получил осколочные ранения при обстреле ВСУ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ранении местного жителя при обстреле ВСУ села Графовка в среду.

"Сегодня сразу несколько населенных пунктов Краснояружского района попало под обстрел ВСУ. В селе Графовка есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на улице. У него осколочные ранения предплечья и грудной клетки. Бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в результате обстрелов в селе Графовка повреждена линия электропередачи, в селе Репяховка осколками повреждены кровля и стены складского помещения сельскохозяйственной компании.

Аварийные и оперативные службы на месте, устраняют последствия.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам со стороны Украины. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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