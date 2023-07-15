Село Вязовое в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Вязовое в Краснояружском районе.

"Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены забор и фасад сельскохозяйственного предприятия. Оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела", - написал он в своем телеграм-канале.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.