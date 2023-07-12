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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Режим повышенной готовности введен в Анапе из-за непогоды

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Все коммунальные и экстренные службы переведены в усиленный режим работы в Анапе (Краснодарский край) из-за ливней и ветра, сообщает пресс-служба мэрии города.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, прохождением циклона на территории города-курорта Анапа решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности введен режим функционирования "Повышенная готовность"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках действия режима все коммунальные и экстренные службы переведены в усиленный режим работы. Предприятиям санаторно-курортного комплекса, потребительской и других сфер необходимо провести превентивные мероприятия, предупреждающие ЧС, проверить запас сил и средств на случай ухудшения погодных условий.

В пресс-службе администрации Анапы "Интерфаксу" уточняли, что из-за шторма и сильного донного течения на пляжах города-курорта продолжает действовать запрет на купание, введенный еще 8 июля.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщал "Интерфаксу" об обнаружении двух утонувших во время шторма гражданах.

Анапа Краснодарский край
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