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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

МЧС предупредило о сильных осадках на Кубани до конца суток

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение действует на территории Краснодарского края, до конца суток ожидаются сильные ливни с грозой, градом и шквалистым ветром, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"До конца суток 15 июля местами в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. На реках (...) возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток 15 июля на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования над морем смерчей.

В пресс-службе ФКУ "Черноморье" добавили, что в связи с ухудшением погодных условий и неблагоприятным прогнозом в течение ближайших суток ведомство мобилизует силы и средства на дорогах Краснодарского края и Республики Адыгея.

Ранее власти призвали жителей Туапсинского района Кубани оставаться дома из-за резкого ухудшения погоды.

Краснодарский край
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