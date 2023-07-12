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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Минобороны РФ сообщило о попытках сил ВСУ обойти Артемовск с севера

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российские воздушно-десантные войска зачищают населенные пункты под Артемовском (Бахмут), говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ.

"К северу от Артемовска штурмовики Ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, старающихся обойти город с севера", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что российские военные взяли в плен одну из групп ВСУ.

"Подразделение "Шторм" незаметно приблизилось с нескольких направлений к дому с военнослужащими ВСУ. Грамотные и решительные действия наших десантников заставили солдат ВСУ выйти из укрытий, сложить оружие и сдаться в плен", - отметили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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