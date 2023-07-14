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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Российские военные заявили об отражении контратаки ВСУ на южно-донецком направлении

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российские мотострелки в ходе контрнаступления украинских войск отразили атаку превосходящих сил ВСУ на одном из участков южно-донецкого направления, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"В ходе очередной контратаки превосходящих сил ВСУ в районе населенного пункта Урожайное (ДНР) взвод под командованием младшего лейтенанта Бальжанова выполнил боевую задачу по недопущению продвижения противника к оборонительным позициям наших войск и огневому поражению живой силы и техники ВСУ. (...) Атака противника была сорвана", - заявил Чехов.

По его словам, в ходе боя российские мотострелки вывели из строя несколько боевых бронемашин и уничтожили несколько десятков украинских военных, остальные военнослужащие ВСУ отступили.

"На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресечена деятельность разведгруппы ВСУ в районе Новодонецкого, группа ликвидирована", - сказал Чехов.

Он заявил, что также пресечена попытка ВСУ разведки боем в районе Ровнополь, сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Макаровки, уничтожена группа военных на пикапах восточнее совхоза "Октябрь".

"Кроме того, вертолетами армейской авиации уничтожены готовящиеся атаковать в направлении Макаровки боевые бронированные машины и живая сила ВСУ", - сказал офицер.

Помимо этого, на запорожском направлении в ходе отражения атак ВСУ уничтожены танк, боевые бронемашины, пикапы и группы украинской пехоты в районах Роготина, Пятихаток и севернее Желебянки, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток".

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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