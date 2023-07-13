Минобороны РФ сообщило об отражении 21 атаки ВСУ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили 16 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, три - на краснолиманском и еще две атаки - на южно-донецком, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

"В течение суток вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях. На донецком направлении в результате мужественных действий подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Ночью российские военные нанесли групповой ракетный удар морским оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ; цель удара достигнута - все назначенные объекты поражены, заявил представитель Минобороны РФ.

Уничтожены два склада боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в Донецкой народной республике.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Конашенков заявил, что средствами ПВО также уничтожены 14 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 96 районах", - сообщил он.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 4995 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10687 танков и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11646 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.