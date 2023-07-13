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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Минцифры планирует запретить своим сотрудникам использовать iPhone для служебных целей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует запретить своим сотрудникам использовать смартфоны iPhone для служебных целей, соответствующий приказ выйдет в ближайшие дни, сообщил журналистам замглавы министерства Александр Шойтов.

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Ранее такой запрет для своих сотрудников ввел Минпромторг.

"Минцифры готовит соответствующий приказ. Ожидаем подписания на этой - на следующей неделе. Он касается самого Минцифры", - сказал Шойтов в кулуарах Форума будущих технологий.

Замминистра добавил, что аналогичная мера прорабатывается и для подведомственных организаций Минцифры.

iPhone Минцифры
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