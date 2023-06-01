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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Сотрудники администрации президента начали отказываться от iPhone и в частной жизни

Пескова спросили, не запретят ли в России смартфоны Apple для всех тотально

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают заслуживающей внимания информацию ФСБ о разоблачении спеоперации США с использованием техники Apple и о сотрудничестве Apple с АНБ. Там сообщили, что по работе iPhone сотрудникам администрации запрещены, и они начали отказываться от этих гаджетов и вовсе.

"Конечно, вся эта информация заслуживает внимания", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в Кремле использовать iPhone в служебных целях запрещено. Часть сотрудников администрации президента продолжает пользоваться этими смартфонами, но и некоторые из них уже уже начинают отказываться от этой марки.

"Разумеется, все понимают, что все эти гаджеты абсолютно "прозрачны", и, конечно, их использование в служебных целях неприемлемо и запрещено", - сказал Песков.

Его спросили, бывали ли случаи заражения телефонов в Кремле.

"Мне неизвестно об этом. Эти вопросы относятся к категории специфичных, которые находятся в ведении специальных служб", - сказал он.

Отвечая на вопрос, не планируется ли запрещать использование iPhone даже в личных целях, Песков заявил, что этот вопрос находится в компетенции спецслужб.

ФСБ 1 июня сообщила, что в сотрудничестве с ФСО раскрыла операцию американских спецслужб, связанную с использованием вредоносных программ, установленных на технику Apple. По данным спецслужбы, в России были заражены несколько тысяч устройств.

Дмитрий Песков iPhone АНБ Apple ФСБ США
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