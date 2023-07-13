Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по делу о коррупции

Следствие направило в суд ходатайство об аресте чиновника

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максима Паршина, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда; в свою очередь в СКР агентству заявили, что Паршин в настоящее время задержан.

В суд поступило ходатайство следствия об аресте Паршина на срок до 12 сентября, заявили агентству в суде в четверг.

По данным суда, Паршину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В Следственном комитете России "Интерфаксу" подтвердили задержание Паршина в ответ на соответствующий запрос.

"Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", - заявила агентству официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В свою очередь, в Минцифры агентству заявили, что ведомство "оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам" в связи с проводимыми в отношении Паршина следственными действиями.

Фабула дела в отношении чиновника в настоящее время неизвестна. Газета "Коммерсантъ" сообщает, что "Паршин был взят с поличным при получении взятки".

Паршин был назначен на должность замглавы Минцифры в августе 2018 года - еще при прежнем главе министерства Константине Носкове.

На Паршина в министерстве возложены обязанности, в частности, по курированию развития информационных технологий, создания благоприятных условий для российских ИТ-компаний, подготовки кадров для цифровой экономики, формирования и исполнения федерального бюджета, администрирования доходов, а также деятельности подведомственных организаций и профильных вузов - Московского технического университета связи и информатики, Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича, Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.