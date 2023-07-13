Что произошло за день: четверг, 13 июля

Задержание замглавы Минцифры, гибель четырех человек из-за наводнения в Туапсинском районе, решение МОК не приглашать российских спортсменов на Олимпиаду в Париже

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по делу о коррупции. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о его аресте до 12 сентября.

- Четыре человека погибли в результате наводнения в Туапсинском районе Кубани. Еще двоих пропавших продолжают искать.

- Подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого арестован до 10 сентября.

- Пожар в селе Шайдуриха в Свердловской области, где сгорело 41 строение, потушен. Погибла одна женщина.

- Госдума приняла закон о регулировании перемещения гражданами по территории РФ никотинсодержащей продукции. Нормы составляют, в частности, не более 200 сигарет или 200 изделий с нагреваемым табаком на одно физическое лицо, достигшее возраста 18 лет.

- Дума в третьем чтении приняла пакет законов, совершенствующих законодательство об иноагентах. Минюст России получит право контролировать соблюдение законодательства не только самими иноагентами, но и теми, кто с ними взаимодействует.

- МОК не отправит России и Белоруссии 26 июля приглашение на Олимпиаду 2024 года в Париже. Решение относительно России и Белоруссии принято в связи с санкциями.

- Рособрнадзор признал недействительной лицензию Англо-американской школы Москвы (признана в РФ иноагентом).

- Дума приняла поправки о расторжении брака в случае изменения пола супруга ко второму чтению проекта закона о запрете смены пола в России.

- Поправки к Гражданскому кодексу о цифровом рубле прошли третье чтение. Уточняется, что расчеты цифровыми рублями осуществляются путем их перевода Банком России в рамках специализированной платформы в соответствии с законодательством о национальной платежной системе.

- "Домодедово" перевело все международные рейсы в новый сегмент терминала Т2. Все внутренние рейсы теперь обслуживаются только в старом сегменте терминала - Т1.