Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на Кубани, два пассажира погибли

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, десять пострадали в результате столкновение рейсового автобуса с зерновозом в Брюховецком районе Краснодарского края, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД России по краю.

"Сегодня в 05:10 мск в Брюховецком районе на 91 км автодороги "Краснодар - Ейск" произошло ДТП с участием рейсового автобуса и зерновоза. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "МАН" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу," - говорится в сообщении.

Отмечается, что в салоне общественного транспорта находился 41 человек.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.