Число погибших в ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани увеличилось до трех человек

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Три человека погибли в аварии с рейсовым автобусом и зерновозом в Брюховецком районе Краснодарского края, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД России по краю.

"В результате ДТП три погибших", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух погибших.

В 05:10 субботы на автодороге "Краснодар - Ейск" в Брюховецком районе Краснодарского края столкнулись рейсовый автобус, следовавший из Тулы в Анапу, и зерновоз MAN. По предварительным данным, зерновоз выехал на встречную полосу. В салоне автобуса находился 41 человек. 17 человек пострадали, из них семь - были госпитализированы.