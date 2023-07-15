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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

ФСБ сообщила о предотвращении покушений на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Москве и Рязанской области членов неонацистской группировки, готовивших убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.

"Предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак", - сообщили в ФСБ в субботу.

По данным спецслужбы, в минувшую пятницу в Москве и Рязанской области были задержаны "члены неонацистской группировки", проводившие разведку около мест работы и проживания журналисток.

"В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство", - заявили в ФСБ.

В спецслужбе не уточнили число задержанных.

В ФСБ сообщили, что при обысках у задержанных изъят автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, "средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения".

Как заявили в спецслужбе, "СК России в отношении задержанных планируется возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской".

ФСБ Маргарита Симоньян Ксения Собчак
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