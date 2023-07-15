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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке убийств Симоньян и Собчак

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ опубликовало видеокадры задержания, обысков и части опросов фигурантов дела о подготовке убийств главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.

На видео показано задержание трех молодых людей в их квартирах.

Один из задержанных говорит на видео, что задание убить журналисток они получили от Службы безопасности Украины. Он также рассказывает, где было спрятано оружие для убийства.

Ранее в субботу ФСБ сообщила, что совместно с МВД и СК РФ в Москве и Рязанской области задержала участников неонацистской группы, которые по заданию украинских спецслужб готовили убийства Симоньян и Собчак.

ФСБ Маргарита Симоньян Ксения Собчак
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