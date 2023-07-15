Минобороны РФ сообщило об отражении 17 атак ВСУ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об отражении 17 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.

"На донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены 17 атак противника в районах населенных пунктов Северное, Курдюмовка, Новомихайловка, Марьинка, Клещеевка, Малоильиновка Донецкой народной республики и Белогоровка Луганской народной республики", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в субботу.

По его словам, в районе населенного пункта Курдюмовка (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

По данным Конашенкова, в ходе боевых действий потери ВСУ составили до 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30.

Он заявил, что в течение суток украинская армия также предпринимала попытки наступления на красно-лиманском и южно-донецком направлениях.

"На южно-донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка и Ровнополь Донецкой народной республики", - сообщил представитель военного ведомства.

Как сказал Конашенков, "в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ".

По его словам, в районах населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь (ДНР) пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

"На запорожском направлении в результате грамотных действий российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области", - заявил Конашенков.

Как он отметил, "кроме того, в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа".

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ на данных направлениях составили до 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

"На красно-лиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что "в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Макеевка Луганской народной республики отражены две атаки противника".

Также, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

По данным представителя Минобороны, потери украинской армии за сутки составили более 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-20.

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Новомлынски Молчаново Харьковской области", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Конашенков также сообщил, что на херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери украинских сил составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация".