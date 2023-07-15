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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Военные РФ уничтожили пять оружейных складов ВСУ в Запорожской области и ДНР

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки уничтожили пять оружейных складов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области и ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Ямполь Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Новосоленое Запорожской области поражены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, в ДНР уничтожены склады боеприпасов 100-й и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его данным, уничтожено шесть украинских беспилотников в Харьковской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 73-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93-х районах", - сказал Конашенков.

Как заявил представитель Минобороны РФ, "всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 5 015 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 711 танков и других боевых бронированных машин, 1 138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 462 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 678 единиц специальной военной автомобильной техники".

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ ДНР Запорожская область Минобороны РФ
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