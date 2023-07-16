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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Остановлена работа Керченской паромной переправы

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Движение паромов на Керченской переправе временно остановлено в воскресенье вечером, сообщает главное управление МЧС по Крыму в своем телеграм-канале.

"По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.

При этом причина остановки не уточняется.

Керченская паромная переправа используется для транзита грузового транспорта после того, как его движение по Крымскому мосту запретили из-за теракта 8 октября 2022 года. Другим способом доставки товаров в Крым и из Крыма остается сухопутный маршрут через новые российские регионы.

Крым Крымский мост Керченская переправа
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