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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Электрички запустили через Крымский мост для пассажиров автобусов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пассажиров автобусов будут возить через Крымский мост электропоездами, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Автобусное движение до станции "Южная" (Керчь - ИФ). Оттуда электропоездами в Темрюк (Краснодарский край - ИФ). Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, для легковых автомобилей доступны два варианта: маршрут через новые регионы либо паромная переправа. При этом о возобновлении работы переправы после остановки накануне на данный момент не сообщалось.

"Автомобильное движение. Накопление автомобилей в аэропорту Багерово (Керчь - ИФ). Выдача посадочных талонов и движение с сопровождением на паром. Или альтернативный маршрут", - написал советник главы Крыма.

Для грузовиков, по информации Крючкова, доступен только альтернативный маршрут.

В 04:20 по московскому времени понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Кубани. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Железнодорожное сообщение восстановили около 9:00. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.

Позже в Минтрансе РФ заявили, что повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на опорах. Власти призвали использовать пока альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого был введен досмотр всего въезжающего транспорта, а движение фур запрещено.

Грузовики с осени используют сухопутный маршрут через новые российские регионы, а также Керченскую паромную переправу, которая с вечера воскресенья закрыта без указания причины.

Крым Крымский мост Олег Крючков
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