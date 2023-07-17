Мурашко заявил о необходимости ограничить продажи препаратов для прерывания беременности

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Продажа препаратов для прерывания беременности должна быть ограничена; препараты должны быть переведены на учет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Блок вопросов касался демографических, в том числе, направлений, в частности, ограничения продажи и перевод в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить", - сказал Мурашко журналистам в понедельник по итогам по итогам заседания президиума фракции "Единая Россия".

По словам министра, "препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву РФ представить предложения о целесообразности запрета на проведение аборта несовершеннолетним с 15 лет без согласия родителей.