Минздрав РФ готов обсудить возможный запрет на проведение абортов в частных клиниках

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ готов обсуждать идею сохранения возможности проведения абортов только в государственных медицинских учреждениях, исключив из процесса частные клиники, сообщил во вторник глава ведомства Михаил Мурашко.

"Снижение абортов - это ключевая задача, с которой мы работаем, и сегодня количество абортов за последние годы сократилось в разы, но резерв ещё есть (...) Тема приоритизации (проведения абортов - ИФ) в государственных учреждениях, на мой взгляд, заслуживает внимание, ваше предложение, для того чтобы обсудить - это точно", - сказал Мурашко на заседании Госдумы.

Таким образом министр ответил на вопрос депутата Татьяны Буцкой об отношении к предложению оставить возможность оказания услуг аборта лишь в государственных медучреждениях.

По словам Мурашко, со стороны надзорных органов фиксировались случаи, когда частные клиники не выдерживали "неделю тишины", прежде чем провести операцию по прерыванию беременности.

Также он сообщил, что надеется принять приказ о введении предметно-количественного учета препаратов для прерывания беременности до конца 2023 года.

"Проект приказа разработан, мы рассылали его в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, они дали свои комментарии, сейчас мы на этой неделе вывесим для оценки регулирующего воздействия, и, соответственно, мне бы очень хотелось, чтобы до конца года его принять", - сказал Мурашко.

В понедельник Мурашко сообщил, что Минздрав РФ поддерживает ограничение продажи препаратов для прерывания беременности и их перевод на количественный учет.