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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Самолет Су-25 упал в районе Ейска

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Самолет Су-25 потерпел крушение в акватории Азовского моря, жертв и разрушений нет. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в понедельник.

"По данным ЕДДС Ейского района (единой дежурно-диспетчерской службы - ИФ), около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет. По имеющейся информации, пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для установления причин падения самолета на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб.

Ейск Краснодарский край
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