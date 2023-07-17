Военные назвали предварительной причиной крушения самолета Су-25 на Кубани отказ двигателя

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Штурмовик Су-25 потерпел крушение над Азовским морем в Краснодарском крае, предварительно, из-за отказа двигателя, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"17 июля при выполнении учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае над акваторией Азовского моря потерпел аварию штурмовик Су-25", - заявили в пресс-службе.

Бронированный штурмовик Су-25 "Грач" (по кодификации НАТО: Frogfoot - "Лягушачья лапка") предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели, а также уничтожения подвижных и неподвижных наземных объектов с заданными координатами и малоскоростных воздушных целей.

Экипаж - один человек.

Ранее о крушении Су-25 сообщал оперативный штаб Краснодарского края. "Жертв и разрушений в результате происшествия нет. По имеющейся информации, пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели", - говорилось в сообщении.