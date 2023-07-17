Министр просвещения РФ призвал "западных функционеров" посетить лагерь "Артек"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пригласил посетить международный детский центр "Артек" "западных функционеров", которые ввели санкции против него и "Артека", сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Что касается "Артека", то мы приглашаем западных функционеров, принимающих подобные решения, для начала посетить детский центр и воочию убедиться, как ребята здесь в современных условиях прекрасно отдыхают, получают яркие впечатления и новые знания, общаются со своими сверстниками", - сказал Кравцов в ответ на введенные Великобританией санкции против "Артека".

Он добавил, что в лагере за последние девять лет улучшена инфраструктура, созданы новые пространства.

Министр также подчеркнул, что санкции нисколько не мешают отечественной системе образования следовать своим уникальным курсом и развиваться успешно, невзирая на давление извне.

Великобритания в понедельник включила в санкционные списки Кравцова, а также министра культуры Ольгу Любимову и "Артек".

"Артек" - международный детский лагерь, расположенный на южном берегу Крыма, основан в 1925 году.