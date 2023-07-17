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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Лондон ввел санкции против министров просвещения и культуры РФ, детского центра "Артек"

Лондон ввел санкции против министров просвещения и культуры РФ, детского центра "Артек"
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Великобритания в понедельник включила в санкционные списки министра просвещения России Сергея Кравцова, министра культуры Ольгу Любимову и международный детский центр "Артек", сообщили в британском Минфине.

В документе ведомства отмечается, что санкции ввели еще против 11 человек. Среди них, в частности, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко, а также уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Также под санкциями оказался заместитель председателя правительства Московской области, журналист Вячеслав Духин, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова, уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на предоставление доверительных услуг.

В мае премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон уже ввел санкции против более чем 1,5 тыс. физических и юридических лиц России.

Великобритания Артек Сергей Кравцов Ольга Любимова
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