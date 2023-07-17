Власти Крыма рассчитывают ликвидировать очередь на паромную переправу в течение суток

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Автомобильная очередь на Керченскую паромную переправу, образовавшаяся после атаки минувшей ночью на Крымский мост, будет ликвидирована в течение суток, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Рассчитываем в течение суток полностью ситуацию завершить, соответственно, очередь ликвидировать", - сказал Аксенов на совещании под руководством президента РФ.

Он отметил, что в среднем переправа перевозит 450 автомобилей в сутки.

По его словам, 255 грузовых автомобилей ожидают переправы на территории старого аэропорта в Керчи, 129 - в порту Крым. "В целом для грузовых автомобилей очередь - не более двух суток ожидания", - добавил Аксенов.

Движение автомобилей по Крымскому мосту будет восстановлено в течение дня-двух, считает Аксенов.

"День-два буквально. Сейчас с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным) работы закончат, соответственно - на мосту движение пойдет. И в целом, думаю, мы из ситуации выйдем с честью", - заявил он.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них, как сообщалось, доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.