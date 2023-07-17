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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Хуснуллин доложил президенту о состоянии Крымского моста после теракта

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, водолазы не обнаружили повреждений опор Крымского моста после атаки беспилотников, заявил на совещании у президента вице-премьер Марат Хуснуллин. Он возглавил комиссию по ликвидации последствий случившегося.

"Строители и проектировщики проводят обследование полноценное. Значит, работают водолазы. Могу сообщить, что, по первым предварительным осмотрам водолазов, повреждений опор нет. Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего, опоры в нормальном состоянии", - сказал Хуснуллин.

Он также сказал, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме. Движение на автомобильной части пока приостановлено.

Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, мост атаковали два надводных беспилотника и повредили автодорожную часть. Погибла семейная пара, была ранена их дочка. Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом и потребовал усилить охрану моста.

В Минтрансе говорили, что повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на своих опорах.

Марат Хуснуллин Минтранс Владимир Путин Крымский мост
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