Хуснуллин доложил президенту о состоянии Крымского моста после теракта
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, водолазы не обнаружили повреждений опор Крымского моста после атаки беспилотников, заявил на совещании у президента вице-премьер Марат Хуснуллин. Он возглавил комиссию по ликвидации последствий случившегося.
"Строители и проектировщики проводят обследование полноценное. Значит, работают водолазы. Могу сообщить, что, по первым предварительным осмотрам водолазов, повреждений опор нет. Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего, опоры в нормальном состоянии", - сказал Хуснуллин.
Он также сказал, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме. Движение на автомобильной части пока приостановлено.
Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, мост атаковали два надводных беспилотника и повредили автодорожную часть. Погибла семейная пара, была ранена их дочка. Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом и потребовал усилить охрану моста.
В Минтрансе говорили, что повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на своих опорах.