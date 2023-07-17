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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В Курске произошла вспышка кори

В Курске произошла вспышка кори
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Очаг заболеваемости корью выявлен в Курске, сообщает региональное управление Роспотребнадзора понедельник.

"На текущую дату на территории г. Курска зарегистрирован очаг с 70 случаями заболевания корью. Подтверждено лабораторно 30 случаев, диагноз выставлен клинико-эпидемиологически в 34 случаях, шесть человек находятся под наблюдением с подозрением на заболевание корью. В инфекционном стационаре находится шесть человек, 19 - на амбулаторном лечении, 45 - выписаны с выздоровлением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди заболевших - 50 детей и 20 взрослых. Из 50 заболевших детей 27 являются учащимися образовательных учреждений. Все заболевшие против кори не привиты.

Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге продолжается.

Как сообщалось, в начале июня очаг кори был выявлен в регионе среди евангелистских христиан-баптистов. В период с 10 по 14 июня в Курской области было зарегистрировано 20 случаев подозрения на корь.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, передающееся воздушно-капельным путем.

Курск
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