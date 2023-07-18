Движение по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по одной полосе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Разработана временная схема организации дорожного движения по Крымскому мосту, сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь! Как и докладывали сегодня президенту, в кратчайшие сроки подготовили мост к запуску (...) Разработана временная схема организации дорожного движения по мосту", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на мосту проведена предварительная диагностика конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение.

"Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали. Также организовали искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено", - написал вице-премьер.