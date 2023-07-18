Что случилось этой ночью: вторник, 18 июля

Восстановлено движение на Крымском мосту, выброс пепла сахалинского вулкана, США не намерены выделить военные корабли для транспортировки украинского зерна

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Движение по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по одной полосе. На мосту проведена предварительная диагностика конструкций пролетных строений.

- США не считают эффективным вывоз зерна из Украины по суше. Однако они не рассматривают вариант сопровождения грузовых судов военными кораблями.

- Рядом с поврежденной частью Крымского моста построят временный мост. Его планируют запустить 15 сентября.

- Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км. Шлейф протянулся на расстояние более 5 километров в восточном направлении от вулкана.

- Основатель "Домашних денег" Бернштам получил срок за 76 эпизодов мошенничества. Он находится в розыске.