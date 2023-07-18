Минобороны РФ заявило о перехвате 28 украинских дронов, летевших на Крым
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о перехвате 28 беспилотных летательных аппаратов, которыми вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты в Крыму.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью восемью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", - сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение", - заявило Минобороны РФ.
"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в заявлении.