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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Минобороны РФ заявило о перехвате 28 украинских дронов, летевших на Крым

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о перехвате 28 беспилотных летательных аппаратов, которыми вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты в Крыму.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью восемью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", - сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение", - заявило Минобороны РФ.

"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в заявлении.

Минобороны РФ Республика Крым
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