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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

На северо-западе Крыма в результате атаки БПЛА погиб ребенок

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Девочка-подросток стала жертвой удара беспилотника на северо-западе Крыма, четыре административных здания получили повреждения, заявил глава региона Сергей Аксенов.

"В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. (...) К сожалению, не обошлось без жертв - погибла девочка-подросток", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Аксенов принес соболезнования родным погибшей и пообещал оказать семье "всю необходимую поддержку".

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Сергей Аксенов Крым
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