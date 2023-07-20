На северо-западе Крыма в результате атаки БПЛА погиб ребенок

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Девочка-подросток стала жертвой удара беспилотника на северо-западе Крыма, четыре административных здания получили повреждения, заявил глава региона Сергей Аксенов.

"В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. (...) К сожалению, не обошлось без жертв - погибла девочка-подросток", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Аксенов принес соболезнования родным погибшей и пообещал оказать семье "всю необходимую поддержку".

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.