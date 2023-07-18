Администрация президента поддержала законопроект о рекомендательных алгоритмах

При условии доработки этой инициативы, ее также поддержали Минцифры, РКН и бизнес

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Минцифры, Роскомнадзор и администрация президента поддержали законопроект депутата Антона Горелкина, который обяжет интернет-ресурсы уведомлять пользователей об используемых ими рекомендательных алгоритмах.

В заключении правительства на законопроект отмечена целесообразность поддержки законопроекта при условии его доработки, сообщила депутатам Госдумы замминистра цифрового развития Бэлла Черкесова.

По ее словам, часть замечаний уже была учтена разработчиком, но для облегчения правоприменительной практики необходимо еще, во-первых, установить срок, в течение которого владелец ресурса обязан исполнить требования РКН о запрете использования рекомендательных технологий, а во-вторых, установить срок для проверки РКН достоверности информации от владельца ресурса об устранении им нарушений, а соответственно, и разблокировки ресурса.

"Рассчитываем, что в перспективе эти замечания также будут учтены", - сказала Черкесова.

Замглавы РКН Милош Вагнер заявил о поддержке проекта закона.

"Регулирование подобных технологий, позволяющих владельцам ресурсов персонифицировать представление контента вплоть до манипуляций и погружения в информационный пузырь представляется актуальным и своевременным. Полагаем, что инициатива направлена на защиту прав граждан, их законных интересов. Роскомнадзор поддерживает законопроект", - сказал Вагнер.

Референт управления президента по развитию ИК-технологий и инфраструктуры Светлана Федченко заявила, что "те обязанности, которые на сегодняшний день заложены в законопроекте, направлены на человека: простыми словами проинформировать его о том, что сервис, на который он заходит, работает по принципу рекомендаций".

"Те правила, которое сейчас заложены в законопроекте, выполнимы и необременительны для бизнеса и будут очень полезны для человека. (...) Законопроект администрацией поддерживается, нам кажется он очень своевременным, если не чуть-чуть запоздавшим. Сейчас пора бы уже его принять и начать реализовывать и, если потребуется, совершенствовать это законодательство", - сказала Федченко.

Начальник управления регулирования связи и IТ Федеральной антимонопольной службы Елена Заева отметила, что законопроект не только защищает интересы граждан и их право знать, "почему ему то или иное прилетает (в рекомендации- ИФ)", но важен и необходим для бизнеса в ситуации предоставления B2B-услуг.

"Вся наша правоприменительная практика говорит, что размещение сервисами подобной информации благоприятно влияет на конкурентную ситуацию на соответствующих цифровых рынках. Дела, которые мы рассматривали в отношении Apple, Google, "Яндекса", говорят о том, что эта информация необходима как бизнес-потребителям, так и конкурентам", - сказала Заева.

По мнению ФАС, принятие законопроекта принесет пользу бизнесу: "Просто зависит, для какого: для монополистов или для их бизнес-потребителей; для их бизнес-потребителей это тоже большая польза в выстраивании своей бизнес -стратегии на рынке".

По словам председателя IТ-комитета Госдумы Александра Хинштейна, в ходе консультаций с игроками отрасли была достигнута договоренность о выработке единых типовых правилах размещения и содержания описания работы рекомендательных алгоритмов. "Мы понимаем, что законопроект после его принятия и вступления в силу не окажется неожиданным для отрасли и она не окажется в положении, как будто её оглоушили тяжёлым ударом по голове, и непонятно теперь, как с этим жить. Все правила игры заранее понятны, прозрачны и всеми применяются", - отметил глава комитета.

Представители "Национальной медиа группы", VK, Яндекса и "Озон", присутствующие на заседании комитета, заявили, что после продолжительных консультаций текущий вариант законопроекта с учетом некоторых поправок они поддерживают.

23 июня Горелкин внес в Госдуму законопроект № 387593-8 об особенностях предоставления пользователям интернета информации с применением технологий, основанных на сборе, систематизации и анализе сведений, которые относятся к предпочтениям пользователей - рекомендательных технологий; инициатива, в частности, предусматривает возможность блокировки РКН ресурсов за умышленное нарушение законодательства и отказ реагировать на предупреждения регулятора.

Проект вносит изменения в ФЗ "Об информации".

По словам Горелкина, его законопроект обязывает владельцев ресурсов, которые используют рекомендательные алгоритмы, не просто информировать об этом своих пользователей, а довести до них основные правила работы алгоритмов. В частности, описать механизм рекомендаций и сведений, которые он собирает и использует, с указанием источника их получения. Главная цель инициативы, по словам Горелкина, "сделать прозрачными механизмы рекомендаций и не допускать их применения в незаконных целях".

Предполагается, что закон должен вступить в силу 1 октября 2023 года.

Реализация положений проекта закона потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований РКН на 2024 - 2026 годы в размере 24,185 млн рублей.