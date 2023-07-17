В Думу внесли законопроект о праве Росгвардии иметь тяжелую технику

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 402872-8, который даст Росгвардии право иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику.

Его авторами стали председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

В связи с выполнением войсками национальной гвардии возложенных на них задач по предназначению (например: участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции, участие в территориальной обороне и т.д.) на вооружении войск помимо стрелкового оружия и автомобильной техники имеются транспортные самолеты, боевые, транспортные и многоцелевые вертолеты, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и иные боевые бронированные машины, отдельные образцы артиллерийского вооружения, комплексы связи, катера, инженерная техника, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В связи с этим депутаты предложили по тексту закона "О войсках национальной гвардии" заменить термин "оружие" (к понятию оружие относятся устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов) на термин "вооружение" (совокупность оружия и технических средств его применения).

Кроме этого, термин "боевая техника" (основная часть военной техники, предназначенная для ведения боя) на термин "военная техника" (которое подразумевает различные технические средства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности.

Фактически законопроектом предлагается через уточнение понятийного аппарата привести текст действующих норм закона в соответствие с реальностью, что позволит уточнить существующие правовые пробелы и придаст изменяемым нормам формальную определенность, говорится в пояснительной записке.