Росприроднадзор решил взыскать 169 млн рублей с российской структуры Zijin Mining Group

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск в Арбитражный суд Республики Тува о взыскании 168,5 млн рублей с ООО "Лунсин" (входит в китайскую Zijin Mining Group, в Туве находится ее Кызыл-Таштыгский ГОК), говорится в картотеке суда.

Иск зарегистрирован 17 июля и пока не принят к производству. Суть претензий не раскрывается. В управлении Росприроднадзора от комментариев воздержались.

ООО "Лунсин" создано в 2005 году для освоения Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения, лицензию получило год спустя. В 2015 году компания ввела в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат мощностью переработки 1 млн тонн полиметаллической руды в год с производством 220 тысяч тонн медных, цинковых и свинцовых концентратов. Инвестиции составили порядка 17 млрд рублей.

Учредителем "Лунсин" является "Хэйлунцзянская горная компания "Цзыцзинь Лунсин", входящая в группу Zijin Mining, являющуюся лидером по производству золота в Китае, вторым крупнейшим производителем меди и одним из ведущих производителей цинка, вольфрама и железной руды.