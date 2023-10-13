Росприроднадзор выявил нарушения в работе АО "Воркутауголь"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - АО "Воркутауголь" допустило многочисленные нарушения природоохранного законодательства, в связи с чем в отношении компании межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу составило более 30 протоколов, сообщает ведомство.

Управление провело плановые выездные проверки на объектах негативного воздействия на окружающую среду (НВОС): шахтах "Воркутинская", "Комсомольская", "Северная", "Воргашорская", "Заполярная", угольном разрезе Юньягинский и центральной обогатительной фабрике "Печорская".

Инспекторы выявили нарушения компанией экологических норм: в частности, предприятие сбрасывало сточные воды с превышением допустимых нормативов и в границах водоохранной зоны водных объектов, выполняло неразрешенный сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод, не соблюдало обязательные требования в области обращения с отходами производства и потребления.

Кроме того, компания не провела актуализацию учетных сведений об объекте НВОС, а программа производственного экологического контроля не соответствует требованиям к ее содержанию.

"Воркутауголь" выданы предписания об устранении нарушений.

АО "Воркутауголь" - одно из крупнейших угледобывающих предприятий полного цикла в России. Владельцем компании с весны 2022 года является "Русская энергия" Романа Троценко, который купил угольный актив у "Северстали" за 15 млрд рублей.