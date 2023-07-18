Минобороны РФ заявило об "ударе возмездия" по объектам ВСУ в Одессе и Николаеве

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удар морскими ракетами по объектам, где готовились теракты против РФ с применением морских дронов, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

"Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим", - заявил генерал.

По его словам, все спланированные к удару цели поражены.

"Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах", - добавил Конашенков.