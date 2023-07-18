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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Минобороны РФ заявило об успешном наступлении российских войск на Купянском направлении

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что ведут успешное наступление на купянском направлении: продвижение составило до 2 км по фронту и до 1,5 км в глубину.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. Общее продвижение составило до двух километров по фронту и до полутора километров в глубину", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

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По его данным, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Калиново, Берестовое, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

"В районе населенного пункта Котляровка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны" - заявил он.

"Потери противника составили до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков.

Минобороны РФ Купянск ВСУ
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