Поправки о праве неквалов получить замещающие суборды банков приняты во II чтении

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий неквалифицированным инвесторам, которым сейчас принадлежат субординированные еврооблигации российских банков, в ходе замещения таких евробондов получить взамен замещающие инструменты, их номинал может не совпадать с изначальным.

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков внес эту поправку в законопроект № 198584-8, принятом в первом чтении в минувшем декабре (его базовая тема - эксперимент по внедрению исламского банкинга).

Принятый во втором чтении законопроект допускает размещение замещающих облигаций, являющихся ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в пользу держателей евробондов, которые квалифицированными инвесторами не являются.

Также предлагается не распространять на замещающие облигации действие закона "О банках и банковской деятельности" в части требований к размеру номинальной стоимости одной субординированной облигации.

Поправки вступят в силу с 1 сентября 2023 глжа.

Сейчас, по закону, номинал одной облигации субординированного облигационного займа не может быть менее 10 млн рублей. При этом закон, регулирующий выпуск замещающих бондов, предполагает, что номинал евробондов и новых локальных бумаг, на которые производится обмен, должен совпадать.

Принятые во втором чтении поправки должны облегчить банкам замещение субординированных еврооблигаций локальными долговыми инструментами. Субординированные евробонды - бессрочные или с фиксированным сроком погашения - есть у ВТБ, Альфа-банка, Совкомбанка, Тинькофф банка и Московского кредитного банка. Они учитываются в составе источников капитала кредитных организаций.

Банки ранее отмечали, что готовы рассматривать варианты замещения субордов, если будут разрешены регуляторные вопросы по таким инструментам.

В пресс-службе ЦБ сообщали, что регулятор ведет работу над изменениями, которые позволят банкам учитывать замещающие облигации в капитале. При этом вопрос включения в капитал облигаций, которые принадлежат неквалифицированным инвесторам, в ЦБ назвали "дискуссионным".