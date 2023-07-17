Госдума разрешит неквалам получать замещающие суборды банков

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Неквалифицированные инвесторы, которым сейчас принадлежат субординированные еврооблигации российских банков, смогут в ходе замещения таких евробондов получить взамен замещающие инструменты, следует из текста поправок, которые комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил ко второму чтению.

Эта норма появилась в законопроекте № 198584-8, принятом в первом чтении в минувшем декабре (его базовая тема - эксперимент по внедрению партнерского финансирования в ряде регионов).

Поправки вносятся в ФЗ №319 от 14 июля 2022 года. Они предполагают, что допускается размещение замещающих облигаций, являющихся ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в пользу держателей евробондов, которые квалифицированными инвесторами не являются.

Также предлагается не распространять на замещающие облигации действие закона "О банках и банковской деятельности" в части требований к размеру номинальной стоимости одной субординированной облигации. Сейчас, согласно закону, номинал одной облигации субординированного облигационного займа не может быть менее 10 млн рублей. При этом закон, регулирующий выпуск замещающих бондов, предполагает, что номинал евробондов и новых локальных бумаг, на которые производится обмен, должен совпадать.

Предложенные поправки должны облегчить банкам замещение субординированных еврооблигаций локальными долговыми инструментами. Субординированные евробонды - бессрочные или с фиксированным сроком погашения - есть у ВТБ, Альфа-банка, Совкомбанка, Тинькофф банка и Московского кредитного банка. Они учитываются в составе источников капитала кредитных организаций.

Банки ранее отмечали, что готовы рассматривать варианты замещения субордов, если будут разрешены регуляторные вопросы по таким инструментам.

В пресс-службе ЦБ сообщали, что регулятор ведет работу над изменениями, которые позволят банкам учитывать замещающие облигации в капитале. При этом вопрос включения в капитал облигаций, которые принадлежат неквалифицированным инвесторам, в ЦБ назвали "дискуссионным".