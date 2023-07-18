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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Власти Петербурга попросили отправить сотрудников на удаленку на время саммита "Россия-Африка"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Правительство Петербурга рекомендовало руководителям предприятий и организаций на территории города отправить своих сотрудников на дистанционную работу на время саммита "Россия-Африка", сообщает пресс-служба городской администрации во вторник.

Соответствующее постановление "О мерах по обеспечению проведения в Санкт-Петербурге второго саммита Россия - Африка и экономического гуманитарного форума Россия - Африка" подписал губернатор Александр Беглов.

"В частности, документом рекомендовано руководителям предприятий и организаций, находящихся на территории Санкт-Петербурга, в дни проведения саммита – 26-28 июля перевести сотрудников на дистанционный режим работы", - говорится в сообщении.

Исключение сделают для тех, кто обеспечивает функционирование предприятий, жизнедеятельность города, и работников инженерно-энергетического комплекса.

Так, на дистанционный режим перейдут гражданские служащие и работники исполнительных органов власти.

"Эта мера позволит нам не только снизить транспортную нагрузку на основные городские магистрали в дни проведения ключевых мероприятий, но и поможет обеспечить нормальное функционирование городского общественного транспорта и экстренных служб", - цитирует Беглова пресс-служба.

Уточняется, что, согласно прогнозам, критическая нагрузка на транспортную сеть возникнет в связи с прибытием и отъездом делегаций африканских стран. Отмечается, что в связи с этим будет ограничено либо крайне затруднено движение на Пулковском и Петербургском шоссе, Московском и Витебском проспектах.

Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдут 27-28 июля текущего года в Санкт-Петербурге. Около 50 стран уже подтвердили свое участие в мероприятии.

Петербург
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