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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

В Петербурге прервут ремонтные работы по пути следования гостей саммита "Россия-Африка"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге на десять дней из-за проведения саммита "Россия - Африка" приостановят любые работы по благоустройству по пути следования гостей мероприятия, сообщила городская администрация.

С 20 по 30 июля введен запрет на производство любых работ, связанных с благоустройством, в том числе должен быть остановлен ремонт дорожного покрытия, замена и реконструкция инженерных сетей. Также будет приостановлен капремонт домов на Кубинской и Бассейной улицах.

Всего по маршрутам следования гостей саммита в четырех районах Петербурга расположено более 1600 объектов, требующих контроля, их состояние оценил вице-губернатор Анатолий Повелий. Особое внимание он обратил на остановки общественного транспорта.

Ранее губернатор Александр Беглов своим постановлением рекомендовал петербургским предприятиям и организациям перевести своих сотрудников на удаленку на период саммита, чтобы разгрузить транспортную систему.

Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдут 27-28 июля в Петербурге. Почти 50 стран уже подтвердили свое участие в мероприятии.

Анатолий Повелий Александр Беглов Африка Петербург
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