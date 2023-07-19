В Сергиевом Посаде пройдет Архиерейское совещание РПЦ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Архиерейское совещание Русской православной церкви состоится в среду в подмосковной Троице-Сергиевой лавре.

Решение о проведении этого форума было принято 29 декабря прошлого года - тогда члены Синода постановили "для братского обсуждения текущих вопросов церковной жизни" созвать Архиерейское совещание в составе всех иерархов, которые служат на территории России (в обязательном порядке), а также архиереев РПЦ из других стран (в зависимости от возможности прибыть в Москву).

Совещание откроется утром 19 июля в Большом актовом зале Московской духовной академии. Всего состоится два пленарных заседания.

Накануне, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, прибывшие в лавру иерархи РПЦ сослужили патриарху Кириллу в литургии, которую он совершил на помосте перед Успенским собором монастыря.

Предыдущее Архиерейское совещание РПЦ прошло в Москве в начале февраля 2015 года.