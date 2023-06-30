В РПЦ опровергли слухи о подготовке встречи патриарха Кирилла с папой римским

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви дезавуировали информацию о якобы ведущейся подготовке к встрече патриарха Кирилла с папой римским Франциском.

В пятницу Леонид Севастьянов, именующий себя "послом мира" понтифика в России, заявил, что на вчерашней встрече патриарха с кардиналом Маттео Дзуппи в Москве обсуждали визит патриарха в Ватикан и его встречу с папой. Также Севастьянов заявил, что такая встреча может состояться в конце августа в московском аэропорту, где понтифик сделает остановку для дозаправки по пути в Монголию.

Между тем протоиерей Николай Балашов, советник патриарха, участвовавший в его вчерашней встрече с кардиналом Дзуппи, опроверг все три утверждения Севастьянова. "Нет. Нет. Нет", - ответил он на соответствующие вопросы "Интерфакса".

Ранее слова Севастьянова о подготовке встречи патриарха с папой уже опровергал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Антоний.