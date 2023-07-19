Трасса "Таврида" перекрыта в Крыму из-за пожара на полигоне

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Федеральная трасса "Таврида" перекрыта в Крыму в среду из-за начала пожара на полигоне, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса "Таврида". Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время", - написал он в своем телеграм-канале.

Причину пожара Аксёнов не назвал.

Советник главы республики Олег Крючков уточнил в своем телеграм-канале, что трасса перекрыта со 118 по 130 км.

"Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Это старая керченская дорога", - написал он.

Трасса "Таврида" соединяет Крымский мост на востоке полуострова с Севастополем на юге.