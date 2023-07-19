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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

МЧС эвакуирует примерно 2225 человек из-за пожара на полигоне в Крыму

МЧС эвакуирует примерно 2225 человек из-за пожара на полигоне в Крыму
Сотрудники ДПС и автомобили на трассе "Таврида"
Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - На востоке Крыма из-за пожара на полигоне в Кировском районе из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное эвакуируют примерно 2225 человек, заявили в региональном управлении МЧС.

Для них в школах сел Первомайское и Кировское организовали пункты временного размещения.

"Организовано обеспечение горячим питанием и всем необходимым", - заверили в МЧС.

Пожар на полигоне начался в ночь на 19 июля. Из-за пожара перекрыли участок трассы "Таврида", которая соединяет Крымский мост с Севастополем. Транспорт с нее перенаправляют на старую дорогу.

Сообщалось, что жителей ближайших к полигону населенных пунктов эвакуируют примерно на сутки.

В связи с пожаром в Крыму создан оперативный штаб, его возглавил глава республики Сергей Аксенов.

Крым МЧС Сергей Аксенов Таврида Кировский район
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