МЧС эвакуирует примерно 2225 человек из-за пожара на полигоне в Крыму
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - На востоке Крыма из-за пожара на полигоне в Кировском районе из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное эвакуируют примерно 2225 человек, заявили в региональном управлении МЧС.
Для них в школах сел Первомайское и Кировское организовали пункты временного размещения.
"Организовано обеспечение горячим питанием и всем необходимым", - заверили в МЧС.
Пожар на полигоне начался в ночь на 19 июля. Из-за пожара перекрыли участок трассы "Таврида", которая соединяет Крымский мост с Севастополем. Транспорт с нее перенаправляют на старую дорогу.
Сообщалось, что жителей ближайших к полигону населенных пунктов эвакуируют примерно на сутки.
В связи с пожаром в Крыму создан оперативный штаб, его возглавил глава республики Сергей Аксенов.